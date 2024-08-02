Специалист объяснил, как оформить IT-ипотеку на новых условиях

Согласно изменившимся условиям, россияне смогут оформить IT-ипотеку, только если компания не зарегистрирована в Москве и Санкт-Петербурге. Есть и другие важные нюансы, рассказал руководитель направления "Ипотека" финансового маркетплейса "Сравни" Дмитрий Сафронов.

"Помимо увеличения ставки на 1% и уменьшения суммы до 9 миллионов рублей сократился перечень регионов, где можно купить жильё, — исключили Москву и Санкт-Петербург. До этого в них было выдано около 40% от общего количества выданных IT-ипотек и более 50% от общего объёма кредитов по данной программе", — рассказал эксперт в разговоре с RT.

Кроме того, теперь заёмщик обязан работать в IT-сфере на протяжении всего срока выплат. Ранее позволялось отработать айтишником всего лишь пять лет, чтобы сохранить льготную ставку по кредиту. Это, по мнению эксперта, неминуемо приведёт к падению спроса на программу.