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1 августа, 16:38

Гитарист рок-групп "СерьГа" и "Мордор" Сергей Левитин умер в 62 года

Сергей Левитин. Обложка © VK / Сергей Левитин

Сергей Левитин. Обложка © VK / Сергей Левитин

В возрасте 62 лет ушёл из жизни гитарист Сергей Левитин. Причина его смерти на данный момент точно не установлена.

"Страшное горе… Ушёл наш соратник и друг, один из создателей группы "Мордор", наше музыкальное сердце… Сергей Левитин. Нет слов… Царствие Небесное тебе, Брат!" — написали в соцсетях представители группы "Мордор".

Музыкант приложил руку к созданию таких групп, как "СерьГа" и "Мордор". Кроме того, он выступал совместно с коллективом "Ва-банкъ" и был саунд-продюсером альбомов "Алисы". Под своим авторством Левитин выпустил песни "Стерва личная жизнь", "Озеро", "Теплей" и другие.

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Мария Любицкая
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