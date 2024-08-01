Гитарист рок-групп "СерьГа" и "Мордор" Сергей Левитин умер в 62 года

В возрасте 62 лет ушёл из жизни гитарист Сергей Левитин. Причина его смерти на данный момент точно не установлена.

"Страшное горе… Ушёл наш соратник и друг, один из создателей группы "Мордор", наше музыкальное сердце… Сергей Левитин. Нет слов… Царствие Небесное тебе, Брат!" — написали в соцсетях представители группы "Мордор".

Музыкант приложил руку к созданию таких групп, как "СерьГа" и "Мордор". Кроме того, он выступал совместно с коллективом "Ва-банкъ" и был саунд-продюсером альбомов "Алисы". Под своим авторством Левитин выпустил песни "Стерва личная жизнь", "Озеро", "Теплей" и другие.