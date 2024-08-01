В США посетовали на отставание от России по уровню производства оружия

На данный момент Соединённые Штаты и их союзники производят меньше оружия, чем Россия, Китай, Иран и КНДР вместе. Именно поэтому союзники США должны усилить производство. С таким заявлением выступил замглавы Комиссии по стратегии национальной обороны США Эрик Эйдельман.

Выступление замглавы Комиссии по стратегии национальной обороны США Эрика Эйдельмана. Видео © C-Span

"Нам нужно, чтобы союзники производили больше. Наша оборонно-промышленная база находится в очень плохом состоянии. Европейская оборонно-промышленная база — в ещё более плохом состоянии. Нам нужна наша индустриальная база, их база, и индустриальная база наших союзников в Тихоокеанском регионе. Австралия, Япония, Южная Корея, Тайвань — всем им следует увеличить усилия. Потому что то, что делает Россия, Китай, Иран и Северная Корея, превосходит то, на что способны мы сами", — заявил Эйдельман.

Ранее был опубликован доклад о национальной обороне США, где отмечалось, что на данный момент Соединённые Штаты не готовы к противостоянию ни с Россией, ни с Китаем. О ведении боя против обеих держав одновременно не может идти речи, отметили эксперты.