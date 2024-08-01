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1 августа, 19:58

В США посетовали на отставание от России по уровню производства оружия

Эйдельман: США и союзники отстают от РФ, КНР и Ирана по производству оружия

На данный момент Соединённые Штаты и их союзники производят меньше оружия, чем Россия, Китай, Иран и КНДР вместе. Именно поэтому союзники США должны усилить производство. С таким заявлением выступил замглавы Комиссии по стратегии национальной обороны США Эрик Эйдельман.

Выступление замглавы Комиссии по стратегии национальной обороны США Эрика Эйдельмана. Видео © C-Span

"Нам нужно, чтобы союзники производили больше. Наша оборонно-промышленная база находится в очень плохом состоянии. Европейская оборонно-промышленная база в ещё более плохом состоянии. Нам нужна наша индустриальная база, их база, и индустриальная база наших союзников в Тихоокеанском регионе. Австралия, Япония, Южная Корея, Тайвань всем им следует увеличить усилия. Потому что то, что делает Россия, Китай, Иран и Северная Корея, превосходит то, на что способны мы сами", — заявил Эйдельман.

Ранее был опубликован доклад о национальной обороне США, где отмечалось, что на данный момент Соединённые Штаты не готовы к противостоянию ни с Россией, ни с Китаем. О ведении боя против обеих держав одновременно не может идти речи, отметили эксперты.

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Недавно представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что гибридная война, которую против России ведут США и НАТО, может вылиться в прямое столкновение ядерных держав.

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Shutterstock / FOTODOM / Thanasis F

Мария Любицкая
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