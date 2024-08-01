"Теперь это не дотационный регион": Политолог оценила итоги встречи Путина с главой Мордовии
Политолог Фёдорова: Мордовия сегодня быстро наращивает промышленный потенциал
Встреча Путина с главой Мордовии Артёмом Здуновым. Обложка © Кremlin.ru
Мордовия достаточно долгое время считалась дотационным регионом и ни с какими прорывами в развитии не ассоциировалась. Однако сейчас эта ситуация начинает меняться в лучшую сторону. Об этом в беседе с Life.ru заявила политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Фёдорова, комментируя итоги встречи президента России Владимира Путина с главой Мордовии Артёмом Здуновым.
Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Мордовии Артёмом Здуновым. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"
Кадровая политика президента доказывает свою эффективность и жизнеспособность, потому что Здунов был в одном из первых выпусков школы губернаторов кадрового резерва. В общем, можно сказать, что определённую новую жизнь в промышленность Мордовии и в целом в развитие региона ему удалось вдохнуть.
Политолог отметила, что Мордовия сегодня демонстрирует промышленный рост. В частности, растёт гособоронзаказ, на территории субъекта создаётся первая особая экономическая зона. Всё это, по словам Фёдоровой, положительно скажется на благополучии местных жителей. Также собеседница Life.ru обратила внимание на отсутствие в Мордовии проблем с межнациональными отношениями. В этом регионе различные национальности живут в гармонии, что является важнейшим маркёром стабильности и благополучия.
"Я думаю, что в целом работу главы можно оценить позитивно, как, в общем-то, и оценил президент. И пожелать Мордовии дальнейшего развития и удачи", — резюмировала Фёдорова.
Ранее сегодня Путин встретился в Кремле с главой Мордовии Артёмом Здуновым. Руководитель республики доложил президенту о социально-экономическом развитии региона. Путин в свою очередь отметил, что промышленное производство в Мордовии растёт быстрее, чем в целом по России, — 8% против 3,5% по стране.
Ранее сообщалось, что Путин включил в состав Госсовета врио глав девяти регионов России. Туда вошли врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных, Алтая — Андрей Турчак, Тульской области — Дмитрий Миляев, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры — Руслан Кухарук, Хабаровского края — Дмитрий Демешин, Кемеровской области — Илья Середюк, Курской области — Алексей Смирнов, Самарской области — Вячеслав Федорищев, Вологодской области — Георгий Филимонов.