"Теперь это не дотационный регион": Политолог оценила итоги встречи Путина с главой Мордовии

Мордовия достаточно долгое время считалась дотационным регионом и ни с какими прорывами в развитии не ассоциировалась. Однако сейчас эта ситуация начинает меняться в лучшую сторону. Об этом в беседе с Life.ru заявила политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Фёдорова, комментируя итоги встречи президента России Владимира Путина с главой Мордовии Артёмом Здуновым.

Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Мордовии Артёмом Здуновым. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

Кадровая политика президента доказывает свою эффективность и жизнеспособность, потому что Здунов был в одном из первых выпусков школы губернаторов кадрового резерва. В общем, можно сказать, что определённую новую жизнь в промышленность Мордовии и в целом в развитие региона ему удалось вдохнуть. Анна Фёдорова Политолог, эксперт ЭИСИ

Политолог отметила, что Мордовия сегодня демонстрирует промышленный рост. В частности, растёт гособоронзаказ, на территории субъекта создаётся первая особая экономическая зона. Всё это, по словам Фёдоровой, положительно скажется на благополучии местных жителей. Также собеседница Life.ru обратила внимание на отсутствие в Мордовии проблем с межнациональными отношениями. В этом регионе различные национальности живут в гармонии, что является важнейшим маркёром стабильности и благополучия.

"Я думаю, что в целом работу главы можно оценить позитивно, как, в общем-то, и оценил президент. И пожелать Мордовии дальнейшего развития и удачи", — резюмировала Фёдорова.

Ранее сегодня Путин встретился в Кремле с главой Мордовии Артёмом Здуновым. Руководитель республики доложил президенту о социально-экономическом развитии региона. Путин в свою очередь отметил, что промышленное производство в Мордовии растёт быстрее, чем в целом по России, — 8% против 3,5% по стране.