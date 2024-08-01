Российские военные в ходе СВО испытывают новые комплексы "Соболятник и "Сова"

Российские военные в боевых условиях проводят апробацию новых роботизированных комплексов выявления бронированных целей "Соболятник" и "Сова". Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Как рассказали в ведомстве, впервые "Соболятник" и "Сова" были представлены заместителю министра обороны РФ генерал-лейтенанту Андрею Булыге на выставке перспективных образцов вооружения и военной техники. Эти комплексы способны выявлять движущиеся и неподвижные наземные цели, а управлять ими можно дистанционно. Изделия уже прошли испытания на полигонах.

"В настоящее время проводится их военно-техническая и опытно-войсковая апробация в боевых условиях", — подчеркнули в Минобороны.