Российские военные в ходе СВО испытывают новые комплексы "Соболятник и "Сова"
Российские военные в боевых условиях проводят апробацию новых роботизированных комплексов выявления бронированных целей "Соболятник" и "Сова". Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Как рассказали в ведомстве, впервые "Соболятник" и "Сова" были представлены заместителю министра обороны РФ
генерал-лейтенанту Андрею Булыге на выставке перспективных образцов вооружения и военной техники. Эти комплексы способны выявлять движущиеся и неподвижные наземные цели, а управлять ими можно дистанционно. Изделия уже прошли испытания на полигонах.
"В настоящее время проводится их военно-техническая и опытно-войсковая апробация в боевых условиях", — подчеркнули в Минобороны.
Ранее сообщалось, что бойцам в зоне СВО доставили первую партию универсальных беспилотных гусеничных платформ "Варан", способных нести до полутора тонн грузов. Также на передовой вовсю используется новый дрон "Аватар". Дальность полёта отечественного БПЛА составляет до десяти километров, грузоподъёмность — до пяти килограммов.
ТАСС / Александр Полегенько