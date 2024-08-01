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1 августа, 19:02

Сыгравший более 150 ролей актёр Абдуллах Габибов умер в возрасте 75 лет

Заслуженный артист РФ Абдуллах Габибов. Обложка © VK / Министерство культуры Республики Дагестан

Заслуженный артист РФ Абдуллах Габибов. Обложка © VK / Министерство культуры Республики Дагестан

Из жизни ушёл актёр Лезгинского театра, заслуженный артист России Абдуллах Габибов. Как рассказали представители Министерства культуры Республики Дагестан в соцсети "ВКонтакте", скончавшийся 30 июля деятель искусств сыграл свыше 150 ролей в пьесах русской классической, современной и зарубежной классики, а также дагестанской драматургии.

Сотрудники Минкульта сообщили, что он участвовал в постановках "Каменный гость", "Король Лир", "Разбойники" и множестве других. Сыгранные Габибовым характеры правдивы и убедительны, подчеркнули в ведомстве.

"Творчество артиста отмечено многочисленными наградами, грамотами и дипломами", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в 2005 году Габибов стал заслуженным артистом РФ. А в 2019 году ему была вручена медаль "За трудовую доблесть", которую он получил из рук главы Дагестана.

Абдуллах Габибов родился в 1949 году в селе Чахчах Магарамкентского района. Он обучался искусству на театральном отделении Дербентского республиканского культпросветучилища, а с 1967 года служил в Лезгинском театре.

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Ранее Life.ru писал, что в возрасте 62 лет ушёл из жизни гитарист Сергей Левитин. Музыкант приложил руку к созданию таких групп, как "СерьГа" и "Мордор".

Алексей Соловьёв
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