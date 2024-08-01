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1 августа, 18:44

Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки на правительственном уровне

На Украине скоро произойдут кадровые перестановки в правительстве страны. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

"На правительственном уровне готовятся кадровые решения", — сказал он в своём ежедневном видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Каких-либо подробностей Зеленский раскрывать не стал.

Ранее СМИ сообщали, что Зеленский собирается уволить премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля за отсутствие "драйва" и инициатив по управлению страной. В окружении Зеленского поговаривают, что он устал от главы кабмина и это видно по отношению на совещаниях. В частности, Зеленский его не особо уже даже слушает.

Зеленский уволил командующего Содоля, прозевавшего прорыв Армии России из-за пьянки
Зеленский уволил командующего Содоля, прозевавшего прорыв Армии России из-за пьянки
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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Демьянова
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