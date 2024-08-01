Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки на правительственном уровне

Ранее СМИ сообщали, что Зеленский собирается уволить премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля за отсутствие "драйва" и инициатив по управлению страной. В окружении Зеленского поговаривают, что он устал от главы кабмина и это видно по отношению на совещаниях. В частности, Зеленский его не особо уже даже слушает.