В Николаеве поражён городской аэродром, где украинские пилоты проходили обучение под руководством англоязычных инструкторов. Об этом сообщил представитель пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

"Прилёт в городской аэродром. Там тренировались пилоты с англоязычными инструкторами", — отметил Лебедев в беседе с ТАСС.