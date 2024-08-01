Поражён аэродром в Николаеве, где иностранцы тренировали пилотов ВСУ
Подпольщик Лебедев: В Николаеве поражён аэродром с украинскими пилотами
В Николаеве поражён городской аэродром, где украинские пилоты проходили обучение под руководством англоязычных инструкторов. Об этом сообщил представитель пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Прилёт в городской аэродром. Там тренировались пилоты с англоязычными инструкторами", — отметил Лебедев в беседе с ТАСС.
Ранее представитель пророссийского сопротивления сообщил о сокрушительном ударе российских сил по месту дислокации и складам ВСУ в Киевской области.
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