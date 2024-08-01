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1 августа, 20:20

Поражён аэродром в Николаеве, где иностранцы тренировали пилотов ВСУ

Подпольщик Лебедев: В Николаеве поражён аэродром с украинскими пилотами

В Николаеве поражён городской аэродром, где украинские пилоты проходили обучение под руководством англоязычных инструкторов. Об этом сообщил представитель пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

"Прилёт в городской аэродром. Там тренировались пилоты с англоязычными инструкторами", — отметил Лебедев в беседе с ТАСС.

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Ранее представитель пророссийского сопротивления сообщил о сокрушительном ударе российских сил по месту дислокации и складам ВСУ в Киевской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dejan Lazarevic

Кирилл Сосновских
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