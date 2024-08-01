Звезду фильма "Водитель для Веры" лишили прав на полтора года
Актрису Бабенко лишили прав на полтора года за отказ от медосвидетельствования
Бабенко не согласилась дышать в трубочку алкотестера, в связи с чем была лишена водительских прав и оштрафована. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alena_babenko_official
Актрису Алёну Бабенко лишили водительских прав на полтора года за отказ от медосвидетельствования. Также звезду фильма "Водитель для Веры" оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
Сообщается, что актриса отказалась выполнить требование сотрудника госавтоинспекции и пройти медицинское освидетельствование. Таким образом, она была признана виновной в административном правонарушении по статье "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".
"Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год и шесть месяцев", — заявили в суде.
Та же участь ранее постигла блогера Асхаба Тамаева. После покупки своего нового Rolls Royce Cullinan он не поставил автомобиль на учёт в течение десяти дней и дважды попался инспекторам ДПС.