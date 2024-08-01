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1 августа, 20:39

Звезду фильма "Водитель для Веры" лишили прав на полтора года

Актрису Бабенко лишили прав на полтора года за отказ от медосвидетельствования

Бабенко не согласилась дышать в трубочку алкотестера, в связи с чем была лишена водительских прав и оштрафована. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alena_babenko_official

Бабенко не согласилась дышать в трубочку алкотестера, в связи с чем была лишена водительских прав и оштрафована. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alena_babenko_official

Актрису Алёну Бабенко лишили водительских прав на полтора года за отказ от медосвидетельствования. Также звезду фильма "Водитель для Веры" оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Сообщается, что актриса отказалась выполнить требование сотрудника госавтоинспекции и пройти медицинское освидетельствование. Таким образом, она была признана виновной в административном правонарушении по статье "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".

"Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год и шесть месяцев", заявили в суде.

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Та же участь ранее постигла блогера Асхаба Тамаева. После покупки своего нового Rolls Royce Cullinan он не поставил автомобиль на учёт в течение десяти дней и дважды попался инспекторам ДПС.

Оксана Попова
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