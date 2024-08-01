Звезду фильма "Водитель для Веры" лишили прав на полтора года

Актрису Алёну Бабенко лишили водительских прав на полтора года за отказ от медосвидетельствования. Также звезду фильма "Водитель для Веры" оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Сообщается, что актриса отказалась выполнить требование сотрудника госавтоинспекции и пройти медицинское освидетельствование. Таким образом, она была признана виновной в административном правонарушении по статье "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".

"Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год и шесть месяцев", — заявили в суде.