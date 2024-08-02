Ненайденное счастье: Психолог объяснил, что толкает на смену партнёра после 45 лет

Возраст не помеха для новых романов и изменений в личной жизни. На примере известных личностей, таких как Алла Пугачёва и Лолита Милявская, видно, что даже в зрелом возрасте можно начать новые отношения. Подробнее об этом рассказал семейный психолог Илья Слободчиков aif.ru.

По словам эксперта, перемены в личной жизни после 45 лет могут быть связаны с изменением гормонального фона и потребностями, которые становятся более важными, чем сексуальное удовлетворение. Играет роль и снижение либидо у представительниц слабого пола.

"Люди начинают искать больше тепла, понимания и участия от партнёра", — отмечает психолог.

В этом возрасте многие стремятся изменить свою жизнь и найти новое счастье для того, чтобы вернуть ощущение молодости. В таком случае люди оставляют за плечами многолетний брак и отправляются на поиски иного партнёра.

"Многим людям в 40–45 лет хочется прожить оставшуюся жизнь иначе. Возможно, они ищут некое ненайденное счастье или способ удержать молодость", — добавляет он.

Однако, как поясняет специалист, замена партнёра может быть и попыткой справиться с внутренними кризисами. Важно понимать, что настоящая любовь может пробудиться в любом возрасте. Но стоит ли кардинально менять свою жизнь из-за внезапно вспыхнувших чувств? Психолог считает, что важно учитывать и свои обязательства перед другими людьми, которые также играют значимую роль в нашей жизни.