Ненайденное счастье: Психолог объяснил, что толкает на смену партнёра после 45 лет
Психолог Слободчиков: В 45 лет люди ищут счастье и способы сохранить молодость
Во второй половине жизни многие решаются на смену партнёра. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Inside Creative House
Возраст не помеха для новых романов и изменений в личной жизни. На примере известных личностей, таких как Алла Пугачёва и Лолита Милявская, видно, что даже в зрелом возрасте можно начать новые отношения. Подробнее об этом рассказал семейный психолог Илья Слободчиков aif.ru.
По словам эксперта, перемены в личной жизни после 45 лет могут быть связаны с изменением гормонального фона и потребностями, которые становятся более важными, чем сексуальное удовлетворение. Играет роль и снижение либидо у представительниц слабого пола.
"Люди начинают искать больше тепла, понимания и участия от партнёра", — отмечает психолог.
В этом возрасте многие стремятся изменить свою жизнь и найти новое счастье для того, чтобы вернуть ощущение молодости. В таком случае люди оставляют за плечами многолетний брак и отправляются на поиски иного партнёра.
"Многим людям в 40–45 лет хочется прожить оставшуюся жизнь иначе. Возможно, они ищут некое ненайденное счастье или способ удержать молодость", — добавляет он.
Однако, как поясняет специалист, замена партнёра может быть и попыткой справиться с внутренними кризисами. Важно понимать, что настоящая любовь может пробудиться в любом возрасте. Но стоит ли кардинально менять свою жизнь из-за внезапно вспыхнувших чувств? Психолог считает, что важно учитывать и свои обязательства перед другими людьми, которые также играют значимую роль в нашей жизни.
Ранее психолог и сексолог объяснила, что основными причинами женской измены являются отсутствие эмоционального контакта с партнёром, унижения и оскорбления, а также недостаток внимания и финансов. По её словам, если женщина чувствует себя невостребованной и не получает одобрения дома, она может искать утешение вне отношений. Кроме того, утрата партнёром роли добытчика и неспособность удовлетворить все потребности также могут способствовать появлению любовника.