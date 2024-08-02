Скончалась актриса Людмила Приходько, сыгравшая с Абдуловым в "Гении"

На 80-м году жизни скончалась советская актриса театра и кино Людмила Приходько. Трагическую новость сообщила пресс-служба Волынского областного музыкального драмтеатра в социальных сетях.

"Ушла из жизни народная артистка Украины Людмила Приходько. Она умерла на 80-м году жизни", — сказано в сообщении.

Приходько родилась 19 июня 1945 года в украинском городе Канев. Зрителям она запомнилась по ролям в таких картинах, как "Бурьян", "Прощайте, фараоны!", "Дневной поезд". Также она сыграла в фильме "Гений" вместе с Александром Абдуловым и Иннокентием Смоктуновским.