Скончалась актриса Людмила Приходько, сыгравшая с Абдуловым в "Гении"
Советская актриса Людмила Приходько скончалась на 80-м году жизни
Актриса Людмила Приходько в фильме "Найди свой дом" (1982). Обложка © kino-teatr
На 80-м году жизни скончалась советская актриса театра и кино Людмила Приходько. Трагическую новость сообщила пресс-служба Волынского областного музыкального драмтеатра в социальных сетях.
"Ушла из жизни народная артистка Украины Людмила Приходько. Она умерла на 80-м году жизни", — сказано в сообщении.
Приходько родилась 19 июня 1945 года в украинском городе Канев. Зрителям она запомнилась по ролям в таких картинах, как "Бурьян", "Прощайте, фараоны!", "Дневной поезд". Также она сыграла в фильме "Гений" вместе с Александром Абдуловым и Иннокентием Смоктуновским.
Ранее из жизни ушёл актёр Лезгинского театра, заслуженный артист России Абдуллах Габибов. Деятель искусств сыграл свыше 150 ролей в пьесах русской классической драматургии, современной и зарубежной классики, а также дагестанской драматургии.