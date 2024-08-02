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2 августа, 05:00

Россияне бросились брать семейную ипотеку, опасаясь ужесточения её условий

ЦБ РФ: В июне значительно ускорился месячный прирост ипотечного портфеля в ЦФО

Спрос на семейную ипотеку значительно увеличился в июне. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Спрос на семейную ипотеку значительно увеличился в июне. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

В июне текущего года месячный прирост ипотечного портфеля в Центральном федеральном округе значительно ускорился — до 2,5% с 0,7% в мае. Как рассказали Life.ru в главном управлении Банка России по ЦФО, выдачи выросли на 41% до 224 млрд рублей, что соответствует рекордным средним объёмам второй половины прошлого года — около 226 млрд рублей.

"В основном рост стимулировали программы господдержки. Заметнее всего увеличился спрос на семейную ипотеку: за июнь выдачи по программе выросли на 80% после 21% месяцем ранее. Объём выдач по программе в июне составил 139 млрд рублей и стал максимальным за всё время действия программы — вероятно, заёмщики опасались ужесточения её условий", — рассказали собеседники Life.ru.

Помимо того, в подразделении Центробанка рассказали, что ожидаемо выросли выдачи льготной ипотеки. В преддверии завершения программы с 1 июля текущего года за июнь они увеличились на 59% после 17% месяцем ранее. Согласно прогнозу на 2024 год, в целом по стране прирост ипотечного портфеля составит 7–12%.

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Ранее Life.ru писал, что участникам программы "IT-ипотека" можно увольняться из одной компании и переходить в другую. По словам представителей Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, условия при этом сохранятся.

Алексей Соловьёв
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