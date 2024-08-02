Россияне бросились брать семейную ипотеку, опасаясь ужесточения её условий

В июне текущего года месячный прирост ипотечного портфеля в Центральном федеральном округе значительно ускорился — до 2,5% с 0,7% в мае. Как рассказали Life.ru в главном управлении Банка России по ЦФО, выдачи выросли на 41% до 224 млрд рублей, что соответствует рекордным средним объёмам второй половины прошлого года — около 226 млрд рублей.

"В основном рост стимулировали программы господдержки. Заметнее всего увеличился спрос на семейную ипотеку: за июнь выдачи по программе выросли на 80% после 21% месяцем ранее. Объём выдач по программе в июне составил 139 млрд рублей и стал максимальным за всё время действия программы — вероятно, заёмщики опасались ужесточения её условий", — рассказали собеседники Life.ru.

Помимо того, в подразделении Центробанка рассказали, что ожидаемо выросли выдачи льготной ипотеки. В преддверии завершения программы с 1 июля текущего года за июнь они увеличились на 59% после 17% месяцем ранее. Согласно прогнозу на 2024 год, в целом по стране прирост ипотечного портфеля составит 7–12%.