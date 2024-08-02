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2 августа, 01:41

Задержан главный инженер аквакомплекса во Владивостоке, где на людей упал потолок

СК: В Приморье задержан инженер комплекса "Акватория", где рухнула часть потолка

Стражи правопорядка Приморского края задержали главного инженера находящегося во Владивостоке водного комплекса "Акватория", где недавно обрушилась часть потолка. Как передаёт в своём телеграм-канале краевой главк Следственного комитета РФ, сейчас следователи ходатайствуют о его заключении под стражу.

"По версии следствия, 1 августа 2024 года подозреваемый, ответственный за организацию работ по техническому обслуживанию и эксплуатации помещений водного комплекса, не обеспечил должной соответствующей организации", — говорится в сообщении ведомства.

Там также добавили, что в результате этого на посетителей упал элемент алюминиевого подвесного реечного потолка. Правоохранители отметили, что на месте обрушения находились несовершеннолетние.

Прокуратура показала видео обрушения потолка в "Акватории" во Владивостоке
Прокуратура показала видео обрушения потолка в "Акватории" во Владивостоке

Накануне, 1 августа, Life.ru писал, что в водно-бассейном комплексе "Акватория" во Владивостоке обрушился потолок на площади 100 квадратов. В результате случившегося пострадало девять человек.

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Life.ru

Алексей Соловьёв
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