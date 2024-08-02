Задержан главный инженер аквакомплекса во Владивостоке, где на людей упал потолок

Стражи правопорядка Приморского края задержали главного инженера находящегося во Владивостоке водного комплекса "Акватория", где недавно обрушилась часть потолка. Как передаёт в своём телеграм-канале краевой главк Следственного комитета РФ, сейчас следователи ходатайствуют о его заключении под стражу.

"По версии следствия, 1 августа 2024 года подозреваемый, ответственный за организацию работ по техническому обслуживанию и эксплуатации помещений водного комплекса, не обеспечил должной соответствующей организации", — говорится в сообщении ведомства.

Там также добавили, что в результате этого на посетителей упал элемент алюминиевого подвесного реечного потолка. Правоохранители отметили, что на месте обрушения находились несовершеннолетние.