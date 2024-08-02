Проезда по Крымскому мосту ждёт более 700 автомобилей
Очередь перед Крымским мостом со стороны Тамани увеличилась до 748 автомобилей
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани образовалась очередь из более чем 740 автомобилей. Об этом сообщили в телеграм-канале, освещающем оперативную ситуацию на автоподходах к мосту.
"В очереди со стороны Тамани находится 748 транспортных средств. Время ожидания около трёх часов", — говорится в сообщении.
Согласно данным, со стороны Керчи очередей нет.
Стоит напомнить, что ранее, 1 августа, перед Крымским мостом скопилось 1307 автомобилей: со стороны Тамани в очереди стояло 657 транспортных средств, а со стороны Керчи — 650 машин.
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