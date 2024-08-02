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2 августа, 04:32

Антонов: Диалог с США о контроле вооружения возможен только при учёте интересов РФ

Посол России в США Анатолий Антонов перед пресс-конференцией министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ООН по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности в качестве председателя. Обложка © ТАСС / Zuma

Посол России в США Анатолий Антонов перед пресс-конференцией министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ООН по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности в качестве председателя. Обложка © ТАСС / Zuma

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что обсуждение контроля над вооружением с Вашингтоном невозможно без учёта интересов Москвы. В комментариях для журналистов Антонов подчеркнул, что Россия будет действовать исключительно в рамках своих национальных интересов, любые попытки наладить диалог без этого условия обречены на провал.

"Наша страна продолжит руководствоваться исключительно национальными интересами, без учёта которых выстраивание российско-американского диалога по контролю над вооружениями невозможно", отметил Антонов.

Он добавил, что американским чиновникам следует смириться с тем, что их стремление к "стратегическому поражению" России не будет способствовать налаживанию взаимопонимания. По мнению дипломата, США должны признать, что "отсутствие прогресса" в переговорах обусловлено исключительно их внутренними проблемами, а не действиями России.

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Ранее помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт заявила, что Вашингтон не намерен отказываться от поддержки Украины ради возобновления переговоров с Россией по вопросам контроля над вооружениями.

Кирилл Сосновских
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