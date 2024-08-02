Антонов: Диалог с США о контроле вооружения возможен только при учёте интересов РФ

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что обсуждение контроля над вооружением с Вашингтоном невозможно без учёта интересов Москвы. В комментариях для журналистов Антонов подчеркнул, что Россия будет действовать исключительно в рамках своих национальных интересов, любые попытки наладить диалог без этого условия обречены на провал.

"Наша страна продолжит руководствоваться исключительно национальными интересами, без учёта которых выстраивание российско-американского диалога по контролю над вооружениями невозможно", — отметил Антонов.

Он добавил, что американским чиновникам следует смириться с тем, что их стремление к "стратегическому поражению" России не будет способствовать налаживанию взаимопонимания. По мнению дипломата, США должны признать, что "отсутствие прогресса" в переговорах обусловлено исключительно их внутренними проблемами, а не действиями России.