Мастер по маникюру и клиентка подрались в салоне красоты в Красногорске

Мастер по маникюру и её клиентка подрались в подмосковном салоне красоты. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, конфликт произошёл в салоне Compliment в Красногорске. Обе дамы получили гематомы по всему телу.

Как пишет телеграм-канал, клиентку не устроило качество маникюра, а мастер же считает, что девушка просто "хотела схалявить" и получить красивые ноготочки бесплатно. Когда ей предложили снять непонравившееся покрытие, она стала кусаться. В сети девушку уже нарекли мошенницей.

Травмы мастера маникюра и её клиентки после драки. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Гематомы на теле мастера маникюра и её клиентки после драки. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Клиентка же считает, что мастер просто не может воспринимать критику и якобы это именно она первая накинулась на неё и начала бить по лицу. Обе потерпевшие сняли побои и написали заявление в полицию, сейчас они на больничном. В деле разбирается полиция.