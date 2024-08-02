Ученик Аяза Шабутдинова развёл бизнесменов на миллионы

Коллеги обвинили ученика Аяза Шабутдинова в обмане на миллионы рублей. Как рассказали пострадавшие SHOT, инвестор Денис Фаткуллин специально приходил на курсы, чтобы втереться в комьюнити бизнесменов, брал деньги на раскрутку "успешного стартапа" и пропадал с радаров.

Например, бизнесвумен из Санкт-Петербурга София рассказала телеграм-каналу, что пришла в "Лайк центр" Аяза Шабутдинова в 2022 году. Там девушка познакомилась с Денисом Фаткуллиным. Мужчина предлагал вложиться в рекламу банков, София согласилась и перевела заработанные на своём бизнесе 7 млн рублей. Почти сразу "успешный" бизнес-партнёр перестал выходить на связь.

Девушка обратилась в полицию. Там она и узнала, что Денис промышляет не первый год — в МВД уже поступали похожие заявления. По словам Софии, служба безопасности "Лайк центра" Шабутдинова даже не проверила судимости участников клуба.

Как стало известно SHOT, "успешный бизнесмен" в конце июля был задержан на 2 суток, на него возбудили уголовку по статье о мошенничестве, и с 27 июля он под домашним арестом. Со слов пострадавших, на Фаткуллина написано около шести заявлений в полицию. Ни дохода, ни своих денег вкладчики от такой коллаборации не получили. По данным телеграм-канала, Фаткуллин обанкротился в 2023 году, у него более 60 млн рублей долга.