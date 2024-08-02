"Я лишь координирую": Ермак опроверг свою роль "серого кардинала" на Украине Bloomberg: Ермак отрицает, что руководит всеми процессами на Украине 2 августа, 07:31 Андрей Ермак и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / Zuma

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отрицает слухи о том, что фактически руководит всеми процессами на Украине. По его словам, глава киевского режима лишь прислушивается к его советам, но не следует им беспрекословно. Об этом политик рассказал агентству Bloomberg.

"Я не участвую во всём. Я лишь координирую", — подчеркнул Ермак, отвечая на соответствующий вопрос.

По мнению автора публикации, украинский политик всё же лукавит, так как на Западе давно видят в нём "единственного привратника" Зеленского, который постепенно собирает в своих руках всю власть в стране, начиная от внешнеполитических решений и заканчивая выстраиванием планов на фронте.

Однако Ермак заверил, что всё это домыслы и Зеленский "всегда принимает решения единолично". И всё же, как утверждается в статье, именно этот политик напрямую причастен к кадровым перестановкам на Украине, в том числе он повлиял на смещение экс-главкома Валерия Залужного и экс-министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Ранее британская газета The Times написала, что чиновники из Незалежной всё больше обеспокоены растущим влиянием Андрея Ермака на главу киевского режима. Этот политик якобы полностью контролирует доступ к Зеленскому. Например, послы стран "Большой семёрки", надеявшиеся на личную встречу с ним, общались с Ермаком. Более того, другие собеседники издания и вовсе называли его "фактически главой государства" или "вице-президентом".

Авторы Татьяна Миссуми