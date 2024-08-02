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2 августа, 07:56

Неизвестные попытались взорвать главу кубанского агрохолдинга

В Краснодарском крае совершено покушение на главу агрокомпании "Незамаевское"

В Краснодарском крае неизвестные попытались убить гендиректора одной из крупнейших агрокомпаний региона. Об этом пишет Mash, уточняя, что речь идёт о 46-летнем руководителе ОАО "Незамаевское" Алексее Гришанке.

Всё произошло в ночь на 1 августа во дворе дома бизнесмена. Стены и дверь здания получили осколочные повреждения. На месте преступления полиция обнаружила два спусковых рычага и фрагменты оболочки гранаты. Сам Гришанок признался, что никаких угроз ему не поступало. Возбуждено уголовное дело — пока по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Преступников ищут.

Обвиняемый в подрыве авто военного в Москве не стал обжаловать арест
Обвиняемый в подрыве авто военного в Москве не стал обжаловать арест

Ранее суд в Москве вынес приговор члену коптевской преступной группировки. Его приговорили к 20 годам за убийства московских бизнесменов. Сергей Замараев, известный как Мэлс, на суде прятал лицо под медицинской маской. Он заявил Life.ru, что не согласен с вердиктом и будет его обжаловать.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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