Неизвестные попытались взорвать главу кубанского агрохолдинга
В Краснодарском крае совершено покушение на главу агрокомпании "Незамаевское"
В Краснодарском крае неизвестные попытались убить гендиректора одной из крупнейших агрокомпаний региона. Об этом пишет Mash, уточняя, что речь идёт о 46-летнем руководителе ОАО "Незамаевское" Алексее Гришанке.
Всё произошло в ночь на 1 августа во дворе дома бизнесмена. Стены и дверь здания получили осколочные повреждения. На месте преступления полиция обнаружила два спусковых рычага и фрагменты оболочки гранаты. Сам Гришанок признался, что никаких угроз ему не поступало. Возбуждено уголовное дело — пока по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Преступников ищут.
Ранее суд в Москве вынес приговор члену коптевской преступной группировки. Его приговорили к 20 годам за убийства московских бизнесменов. Сергей Замараев, известный как Мэлс, на суде прятал лицо под медицинской маской. Он заявил Life.ru, что не согласен с вердиктом и будет его обжаловать.
Life.ru