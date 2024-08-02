Неизвестные попытались взорвать главу кубанского агрохолдинга

В Краснодарском крае неизвестные попытались убить гендиректора одной из крупнейших агрокомпаний региона. Об этом пишет Mash, уточняя, что речь идёт о 46-летнем руководителе ОАО "Незамаевское" Алексее Гришанке.

Всё произошло в ночь на 1 августа во дворе дома бизнесмена. Стены и дверь здания получили осколочные повреждения. На месте преступления полиция обнаружила два спусковых рычага и фрагменты оболочки гранаты. Сам Гришанок признался, что никаких угроз ему не поступало. Возбуждено уголовное дело — пока по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Преступников ищут.