Десантникам напомнили, какую заразу можно подцепить во время купания в фонтанах

2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск. Одной из негласных традиций этого праздника является купание в фонтанах. Однако такая забава может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, предупредил кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов в беседе с RT.

Эксперт отметил, что, в отличие от бассейнов и природных водоёмов, вода в фонтанах не проходит регулярный эпидемиологический контроль. Там кишит множество опасных вирусов и бактерий. После купания в такой воде велик риск попасть на больничную койку.

"Городские фонтаны являются средой обитания для патогенных микроорганизмов, таких как бактерии (Escherichia coli, Legionella), вирусы (ротавирусы, аденовирусы) и паразиты (Cryptosporidium). Эти микроорганизмы могут вызывать гастроэнтерит, гепатит А, кожные заболевания и легионеллёз. Основные источники загрязнения — фекалии птиц, бездомные животные, люди, использующие фонтаны для питья и купания, моющие в них руки и ноги", — отметил эксперт.

Кроме того, фонтаны могут содержать химические вещества (моющие средства, масла и другое), пестициды и тяжёлые металлы. Такая вода опасна для кожи, и особенно для питья.