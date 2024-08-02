Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 августа, 08:04

Украинский дрон скинул взрывчатку на рынок в Донецке, есть раненые

Украинская армия атаковала рынок в Кировском районе Донецка с использованием беспилотника. В результате атаки пострадали шесть человек. Об этом пишет "Mash на Донбассе".

Одного из пострадавших госпитализировали с ранением ноги.

"По всему лесу кроют": Боец Карп рассказал, как антидроновый отряд "Ахмата" приземляет "птички" ВСУ
"По всему лесу кроют": Боец Карп рассказал, как антидроновый отряд "Ахмата" приземляет "птички" ВСУ

Ранее атаке ВСУ подвергся Шебекинский городской округ Белгородской области. В результате пострадали двое мирных жителей. Удары были нанесены украинской армией по многоквартирному и частному домам.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров