Украинский дрон скинул взрывчатку на рынок в Донецке, есть раненые
Украинская армия атаковала рынок в Кировском районе Донецка с использованием беспилотника. В результате атаки пострадали шесть человек. Об этом пишет "Mash на Донбассе".
Одного из пострадавших госпитализировали с ранением ноги.
Ранее атаке ВСУ подвергся Шебекинский городской округ Белгородской области. В результате пострадали двое мирных жителей. Удары были нанесены украинской армией по многоквартирному и частному домам.
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