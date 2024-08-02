Кириенко запустил программы в центре "Маяк" в Запорожской области
Сергей Кириенко посетил центр созидания "Маяк" в Запорожской области. Обложка © Telegram / Балицкий Евгений
Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко запустил работу образовательных программ круглогодичного молодёжного образовательного центра "Маяк" в Бердянске Запорожской области.
Торжественное открытие состоялось 1 августа. Ключевым местом проведения мероприятия стал крупнейший шатёр "Дон", рассчитанный на 500 участников.
"Все молодёжные центры должны быть живыми. Должны меняться. Должны развиваться. Мы ожидаем, что идеи и предложения — и содержательные, и по вопросам инфраструктуры — мы получим от вас. Относитесь к "Маяку" как к своему месту, где вы не только участники, но и соавторы, хозяева", — обратился к молодёжи с напутственным словом Сергей Кириенко.
Сергею Кириенко показали работы в центре созидания "Маяк" в Бердянске. Фото © Telegram / Балицкий Евгений
Центр создан для подготовки лидеров общественного мнения в Донбассе и Новороссии и привлечения участников со всей страны к созданию ключевых продуктов в новых регионах РФ.
В "Маяке" уже успели провести навигационную сессию "Люди-маяки" для 120 специалистов, работающих с молодёжью, активистов общественных объединений и некоммерческих организаций из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Участники объединялись, чтобы создавать значимые и полезные проекты, улучшали навыки оказания первой помощи, учились у экспертов Росмолодёжи и общались с героем СВО и представителями Правительства Запорожской области.
Сергею Кириенко успели также провести экскурсию по ключевым объектам ремонтно-строительных работ первого этапа: КПП, административно-техническому корпусу, образовательным шатрам, спальным корпусам, приморскому городку, спортивной зоне, амфитеатру и костровой, пляжу. Политик в свою очередь отметил высокие темпы и качество выполняемых работ. Он поблагодарил строителей за работу.
Ранее Кириенко уже приезжал в будущий образовательный центр "Маяк". В рамках поездки он решил ряд вопросов по строительным работам, а также благоустройству зоопарка и пляжной зоны.