Кириенко запустил программы в центре "Маяк" в Запорожской области

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко запустил работу образовательных программ круглогодичного молодёжного образовательного центра "Маяк" в Бердянске Запорожской области.

Торжественное открытие состоялось 1 августа. Ключевым местом проведения мероприятия стал крупнейший шатёр "Дон", рассчитанный на 500 участников.

Центр созидания "Маяк" в Бердянске. Фото © Telegram / Балицкий Евгений

Центр созидания "Маяк" в Бердянске. Фото © Telegram / Балицкий Евгений

"Все молодёжные центры должны быть живыми. Должны меняться. Должны развиваться. Мы ожидаем, что идеи и предложения — и содержательные, и по вопросам инфраструктуры — мы получим от вас. Относитесь к "Маяку" как к своему месту, где вы не только участники, но и соавторы, хозяева", — обратился к молодёжи с напутственным словом Сергей Кириенко.

Сергею Кириенко показали работы в центре созидания "Маяк" в Бердянске. Фото © Telegram / Балицкий Евгений

Центр создан для подготовки лидеров общественного мнения в Донбассе и Новороссии и привлечения участников со всей страны к созданию ключевых продуктов в новых регионах РФ.

В "Маяке" уже успели провести навигационную сессию "Люди-маяки" для 120 специалистов, работающих с молодёжью, активистов общественных объединений и некоммерческих организаций из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Участники объединялись, чтобы создавать значимые и полезные проекты, улучшали навыки оказания первой помощи, учились у экспертов Росмолодёжи и общались с героем СВО и представителями Правительства Запорожской области.

Сергею Кириенко успели также провести экскурсию по ключевым объектам ремонтно-строительных работ первого этапа: КПП, административно-техническому корпусу, образовательным шатрам, спальным корпусам, приморскому городку, спортивной зоне, амфитеатру и костровой, пляжу. Политик в свою очередь отметил высокие темпы и качество выполняемых работ. Он поблагодарил строителей за работу.