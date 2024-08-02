ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину составил почти 80% 2 августа, 08:22 Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 79,5% опрошенных россиян. Такие итоги опроса приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Исследование проводилось с 22 по 28 июля, в нём приняли участие 1,6 человек.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,5% участников опроса, уровень одобрения деятельности президента вырос на 0,4 п. п. и составляет 77,2%", — говорится в исследовании.

При этом больше половины респондентов (51,8%) одобряют работу правительства РФ, а 54,2% полностью довольны результатами деятельности председателя кабмина Михаила Мишустина. Премьеру доверяют 61,8% опрошенных.

Ранее руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров заявил, что уровень патриотизма в России вырос до 94%. По его словам, в 2016 году патриотами себя считали только 80% опрошенных.

Авторы Татьяна Миссуми