Теплоход со 170 пассажирами сел на мель в Ладожском озере Росморречфлот: Севший на мель теплоход не мешает судоходству в Ладожском озере 2 августа, 08:37 Севший на мель теплоход. Обложка © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

В Ладожском озере вблизи острова Коневец теплоход "К. А. Тимирязев", на борту которого находилось более двухсот человек, сбился с курса и сел на мель. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"2 августа 2024 года теплоход сообщением остров Валаам — Санкт-Петербург уклонился от курса в районе острова Коневец и сел на мель. Причины устанавливаются. На борту находятся 170 пассажиров и 47 членов экипажа. Пострадавших нет", — говорится в заявлении.

Разлива нефтепродуктов или повреждения корпуса в момент ЧП не произошло. Сейчас собственник принимает меры для снятия судна с мели. Транспортная прокуратура даст оценку действиям ответственных лиц после проверки. В Росморречфлоте в беседе с РИА "Новости" уточнили, что теплоход никак не мешает судоходству.

Ранее сообщалось, что у Фолклендских островов затонуло рыболовное судно Argos Georgia с российскими гражданами в команде. Шестеро погибли, семь человек числятся без вести пропавшими. Экипаж в момент ЧП успел подать сигнал бедствия.

Авторы Татьяна Миссуми