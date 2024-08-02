"Давайте до 50": "Отцы России" сочли абсурдом идею обязать родителей содержать детей до 23 лет
Глава "Отцов России" против идеи обязать родителей содержать детей до 23 лет
Предложение депутатов обязать родителей обеспечивать детей до 23 лет — странная мера, считает руководитель движения "Отцы России" Андрей Коченов. В беседе с Life.ru он выразил недоумение выбором такого возрастного порога и задался вопросом, почему тогда не 50 лет.
По его мнению, совершеннолетие наступает в 18 лет и человек получает все права, поэтому он должен отвечать сам за себя и свои поступки. Он отметил, что если молодёжь стала настолько инфантильна, то тогда и возраст совершеннолетия следует перенести на 23 года. Глава "Отцов России" подчеркнул, что в нормальной семье родители всегда помогают детям, а в "ненормальной семье даже такая мера не поможет".
"Такое ощущение, что это какие-то коммерческие образовательные учреждения, а сейчас даже государственные образовательные учреждения, высшие в том числе, как правило, деньги берут все, и многие просто сидят на так называемых платниках. Вот как будто кто-то пролоббировал эту историю вот из этой среды для того, чтобы поток платников, так сказать, не прекращался", — предположил Коченов.
Он отметил, что, возможно, речь идёт о тех детях, чьи родители разведены или кто-то не платит алименты, поэтому они пытаются привлечь опекунов к ответственности. Однако, добавил глава движения, всё равно непонятно, почему решили выбрать именно 23 года.
Понятно, это связано с учёбой, но про учёбу я уже сказал, как будто кто-то лоббирует этот поток финансирования. А так, давайте уж тогда установим порог в 50 лет для ребёнка, пусть родители, пока живы, пусть они пытаются ребёнку чем-то помогать, конечно, абсурд какой-то.
Руководитель движения "Отцы России" Андрей Коченов
Ранее Life.ru рассказал, что депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение других членов нижней палаты российского парламента законопроект, согласно которому родители должны будут содержать своих отпрысков до 23 лет. По словам парламентариев, это будет касаться детей, которые учатся в образовательных организациях по очной форме обучения.
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