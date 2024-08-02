"Давайте до 50": "Отцы России" сочли абсурдом идею обязать родителей содержать детей до 23 лет

Предложение депутатов обязать родителей обеспечивать детей до 23 лет — странная мера, считает руководитель движения "Отцы России" Андрей Коченов. В беседе с Life.ru он выразил недоумение выбором такого возрастного порога и задался вопросом, почему тогда не 50 лет.

По его мнению, совершеннолетие наступает в 18 лет и человек получает все права, поэтому он должен отвечать сам за себя и свои поступки. Он отметил, что если молодёжь стала настолько инфантильна, то тогда и возраст совершеннолетия следует перенести на 23 года. Глава "Отцов России" подчеркнул, что в нормальной семье родители всегда помогают детям, а в "ненормальной семье даже такая мера не поможет".

"Такое ощущение, что это какие-то коммерческие образовательные учреждения, а сейчас даже государственные образовательные учреждения, высшие в том числе, как правило, деньги берут все, и многие просто сидят на так называемых платниках. Вот как будто кто-то пролоббировал эту историю вот из этой среды для того, чтобы поток платников, так сказать, не прекращался", — предположил Коченов.

Он отметил, что, возможно, речь идёт о тех детях, чьи родители разведены или кто-то не платит алименты, поэтому они пытаются привлечь опекунов к ответственности. Однако, добавил глава движения, всё равно непонятно, почему решили выбрать именно 23 года.

Понятно, это связано с учёбой, но про учёбу я уже сказал, как будто кто-то лоббирует этот поток финансирования. А так, давайте уж тогда установим порог в 50 лет для ребёнка, пусть родители, пока живы, пусть они пытаются ребёнку чем-то помогать, конечно, абсурд какой-то. Руководитель движения "Отцы России" Андрей Коченов