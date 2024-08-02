На волнах качается туалетная бумага: Туристы массово травятся после купания в Сочи
Российские туристы массово жалуются на антисанитарию и ротавирус в Сочи
Российские туристы возмущены грязью и нарушением санитарных норм в Сочи, который стал главным местом отдыха для обеспеченных жителей нашей страны. Об этом сообщает портал 93.ru.
По словам одной из отдыхавших, во время купания в море на третий день отпуска её захлестнула волна, после чего женщина серьёзно заболела ротавирусом. К моменту, когда ей надо было улетать домой, она с трудом смогла встать на ноги. При этом, по её словам, никакой реакции от ответственных за ситуацию лиц и органов она не заметила.
"Еле начала ходить к вылету домой. Это просто ад настоящий, и никто на это не реагирует, рубят бабки молча", — поделилась одна из туристок.
Другая женщина, которая провела отпуск в Адлере, рассказала, что её семья в полном составе подхватила кишечную инфекцию во время отдыха в июне. Она утверждает, что долечивать последствия болезни им приходится и по сей день.
В целом туристы указывают на немыслимый уровень пренебрежения санитарными нормами на побережье Чёрного моря. Люди говорят, что канализационные сбрасываются непосредственно туда, где купаются люди: на волнах нередко можно встретить плавающую туалетную бумагу.
Поездка на море — это не только отдых, но и нагрузка на организм из-за акклиматизации, которая пагубно влияет на иммунитет. Ранее врач рассказал Life.ru, что нужно положить в свою аптечку, если вы собираетесь поехать куда-то, где солнце, песок и волны, и не хотите заболеть.
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