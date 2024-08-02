Захарова назвала "прицельным ударом по людям" атаку ВСУ по рынку в Донецке 2 августа, 10:27 Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ударом по рынку в Донецке украинские военные в очередной раз доказали террористический характер своих действий. А Вашингтон спонсирует подобные атаки в отношении мирного населения, написала дипломат в телеграм-канале.

"Прицельный удар. По людям. Из года в год киевский режим проводит теракты против гражданского населения. И вот на этот терроризм против мирных жителей и даёт деньги и технику Вашингтон, который также из года в год делает заявления о "правах человека и борьбе с терроризмом", — говорится в тексте.

Захарова уверена, что международные "правозащитники" вновь промолчат и "не заметят" акта терроризма со стороны ВСУ, а западные "эксперты" опять не определят направление удара. Дипломат добавила, что настоящими правозащитниками являются солдаты ВС РФ, которые ценой своих жизней защищают жителей Донбасса.

Напомним, украинская армия атаковала рынок в Кировском районе Донецка с использованием беспилотника. В результате нападения пострадали шесть человек.

Авторы Татьяна Миссуми