Совфед одобрил закон о деанонимизации владельцев каналов в мессенджерах 2 августа, 11:17 Владельцев каналов в мессенджерах заставят сообщать свои данные. Обложка © freepik

Совет Федерации принял законопроект, который запрещает владельцам каналов в мессенджерах оставаться анонимами. Поправки предлагаются к закону, защищающему россиян от преступлений с применением мобильной связи и ставящему жёсткие ограничения на покупку сим-карт иностранцами.

Речь идёт об изменениях в законе "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". В случае окончательного принятия нововведений владельцы страниц в соцсетях с аудиторией свыше 10 тысяч пользователей будут обязаны предоставлять данные о себе в Роскомнадзор (РКН). Предполагается, что поправки начнут действовать с 1 ноября текущего года.

Такие же требования выдвигаются и в отношении владельцев публичных каналов в мессенджерах. Правительство позже определит круг сведений, которые будут подлежать отправке в соответствующее ведомство.

Напомним, 30 июля поправки о деанонимизации прошли одобрение на заседаниях в Госдуме. Владельца публичных каналов в мессенджерах и подобных страниц в соцсетях должны будут предоставлять данные о себе. В случае несоблюдения требований такие лица не смогут размещать предложения о финансировании или рекламу, а их посты нельзя будет репостить.

Авторы Татьяна Миссуми