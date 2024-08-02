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2 августа, 11:01

Путин позвонил Лукашенко и поблагодарил его за содействие при организации обмена

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин позвонил белорусскому коллеге Александру Лукашенко, чтобы лично поблагодарить белорусскую сторону за содействие при организации обмена заключёнными со странами НАТО. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 2 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Владимир Путин позвонил президенту Белоруссии Александру Лукашенко и лично поблагодарил президента и белорусскую сторону за содействие и сотрудничество при организации обмена, состоявшегося вчера", — сказал он.

Напомним, что накануне сегодня состоялся крупный обмен заключёнными между Российской Федерацией, США, ФРГ, Белоруссией и самой Словенией. В нашу страну вернулись Вадим Красиков, находившийся в заключении в Германии, Артём и Анна Дульцевы (Словения), Михаил Микушин (Норвегия), Павел Рубцов (Польша), Роман Селезнёв (США), Владислав Клюшин (США) и Вадим Конощенок (США). Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных лиц.

Марина Фещенко
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