Путин позвонил Лукашенко и поблагодарил его за содействие при организации обмена
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент России Владимир Путин позвонил белорусскому коллеге Александру Лукашенко, чтобы лично поблагодарить белорусскую сторону за содействие при организации обмена заключёнными со странами НАТО. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 2 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Владимир Путин позвонил президенту Белоруссии Александру Лукашенко и лично поблагодарил президента и белорусскую сторону за содействие и сотрудничество при организации обмена, состоявшегося вчера", — сказал он.
Напомним, что накануне сегодня состоялся крупный обмен заключёнными между Российской Федерацией, США, ФРГ, Белоруссией и самой Словенией. В нашу страну вернулись Вадим Красиков, находившийся в заключении в Германии, Артём и Анна Дульцевы (Словения), Михаил Микушин (Норвегия), Павел Рубцов (Польша), Роман Селезнёв (США), Владислав Клюшин (США) и Вадим Конощенок (США). Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных лиц.