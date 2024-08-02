Путин позвонил Лукашенко и поблагодарил его за содействие при организации обмена

Президент России Владимир Путин позвонил белорусскому коллеге Александру Лукашенко, чтобы лично поблагодарить белорусскую сторону за содействие при организации обмена заключёнными со странами НАТО. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 2 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Владимир Путин позвонил президенту Белоруссии Александру Лукашенко и лично поблагодарил президента и белорусскую сторону за содействие и сотрудничество при организации обмена, состоявшегося вчера", — сказал он.