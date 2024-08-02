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2 августа, 11:27

Кириенко и Сальдо осмотрели строящийся на Херсонщине филиал "Тавриды"

Сергей Кириенко и Владимир Сальдо. Фото © Telegram / Владимир Сальдо

Сергей Кириенко и Владимир Сальдо. Фото © Telegram / Владимир Сальдо

Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко совместно с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо провели осмотр строительства филиала арт-кластера "Таврида" в селе Счастливцево. Об этом глава области сообщил в своём телеграм-канале.

Кириенко и Сальдо на осмотре строительства филиала "Тавриды". Фото © Telegram / Владимир Сальдо

Кириенко и Сальдо на осмотре строительства филиала "Тавриды". Фото © Telegram / Владимир Сальдо

Сальдо отметил, что рабочий процесс начался ещё в феврале 2024 года, но половина строительства уже позади. Сдать готовый объект планируется в декабре этого года.

"Общая стоимость проекта — три миллиарда рублей, из них 310 миллионов на водоотведение и электросети выделит бюджет области. Площадь кластера составляет примерно 19,5 гектара, а метраж построек — 22 432 квадратных метра. Одновременно "Таврида" сможет принимать 430 человек", написал губернатор.

Сейчас на территории кластера полным ходом восстанавливают 51 гостевой дом, три жилых корпуса для персонала и административное здание. Также необходимо газифицировать территорию и пробурить скважины для воды. Закончить эти дела планируют уже в первой половине августа. Затем начнётся постройка столовой, творческой мастерской, трёхэтажного общежития, а также обустройство площадок под шатры творческих мастерских, организация внутриплощадочных и инженерных сетей.

"Запуск масштабного арт-кластера "Таврида" в Херсонской области даст молодёжи современное и качественное пространство для отдыха и самореализации, повысит привлекательность региона в глазах молодых людей", заключил Сальдо.

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Владимир Сальдо и Сергей Кириенко уже бывали на этой стройке в апреле. Губернатор Херсонской области тогда отметил, что в филиале "Тавриды" планируется построить 39 жилых корпусов, в которых смогут разместиться 222 человека.

Владимир Озеров
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