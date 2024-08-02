В работе информационной системы судов Москвы произошёл сбой

Технический сбой случился в работе информационной системы судов Москвы, инженеры занимаются отладкой. Об этом сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

"В судах города Москвы произошёл технический сбой в работе Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции (КИС СОЮ). Инженеры экстренно выполняют необходимые работы. О восстановлении работы системы будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за доставленные неудобства", — говорится в публикации.

В свою очередь, РИА "Новости" со ссылкой на осведомлённый источник сообщает, что из-за сбоя начались помехи в функционировании электронной базы, что осложняет работу участников судебных заседаний. По словам собеседника агентства, такие проблемы уже случались, хотя происходят редко и, как правило, быстро устраняются.