Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 августа, 11:45

В работе информационной системы судов Москвы произошёл сбой

Технический сбой случился в работе информационной системы судов Москвы, инженеры занимаются отладкой. Об этом сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

"В судах города Москвы произошёл технический сбой в работе Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции (КИС СОЮ). Инженеры экстренно выполняют необходимые работы. О восстановлении работы системы будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за доставленные неудобства", — говорится в публикации.

В свою очередь, РИА "Новости" со ссылкой на осведомлённый источник сообщает, что из-за сбоя начались помехи в функционировании электронной базы, что осложняет работу участников судебных заседаний. По словам собеседника агентства, такие проблемы уже случались, хотя происходят редко и, как правило, быстро устраняются.

В Париже в день открытия Олимпиады произошёл массовый сбой в движении поездов
В Париже в день открытия Олимпиады произошёл массовый сбой в движении поездов

Ранее Life.ru сообщал о том, что в ночь на 1 августа в России случился масштабный сбой работы видеоплатформы YouTube. Сервис Downradar уведомил о том, что получил свыше 400 жалоб к 1:00. Большая их часть была отправлена из Москвы, Московской области, Петербурга, Ленинградской области и Крыма.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / AMilkin

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров