В работе информационной системы судов Москвы произошёл сбой
Технический сбой случился в работе информационной системы судов Москвы, инженеры занимаются отладкой. Об этом сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.
"В судах города Москвы произошёл технический сбой в работе Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции (КИС СОЮ). Инженеры экстренно выполняют необходимые работы. О восстановлении работы системы будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за доставленные неудобства", — говорится в публикации.
В свою очередь, РИА "Новости" со ссылкой на осведомлённый источник сообщает, что из-за сбоя начались помехи в функционировании электронной базы, что осложняет работу участников судебных заседаний. По словам собеседника агентства, такие проблемы уже случались, хотя происходят редко и, как правило, быстро устраняются.
Ранее Life.ru сообщал о том, что в ночь на 1 августа в России случился масштабный сбой работы видеоплатформы YouTube. Сервис Downradar уведомил о том, что получил свыше 400 жалоб к 1:00. Большая их часть была отправлена из Москвы, Московской области, Петербурга, Ленинградской области и Крыма.
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