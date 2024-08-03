Полиция освободила около 30 узников рехаба в Подмосковье

Несколько десятков человек держали в заложниках в рехабе в Подмосковье, их освободили в ходе рейда полиции. Пациенты уверяют, что их морили голодом, не давали пить и всячески издевались — за 100 тысяч рублей в месяц. Среди лечившихся была даже 13-летняя девочка, пишет SHOT.

Как рассказал телеграм-каналу один из освободившихся — 37-летний Иван из Тулы, — он попал в реабилитационный центр после расставания с девушкой. Парень ушёл в запой, и отец нашёл для него "элитный рехаб" в Подмосковье. Там обещали полное излечение от алко- и наркозависимости за три месяца. Центр располагался в большом коттедже в Мытищах. Когда Иван туда приехал, на реабилитации находилось около 30 человек. Итого парень из Тулы провёл там девять месяцев. Его отцу внушали, что пациент ещё не готов к выходу в реальный мир, и убеждали платить 100 тысяч рублей в месяц.

Рехаб в Подмосковье, на который жаловались постояльцы. Видео © SHOT

Недавно одному из пациентов удалось освободиться из рехаба, он пошёл в полицию и попросил спасти заложников. Вчера из центра освободили около 30 человек: мужчин и женщин разных возрастов. Они также заявили на сотрудников центра в полицию: рассказали, что их насильно удерживали, запирали в комнатах, подолгу не кормили, не давали воды и лишали сна. По словам пациентов, над ними издевались физически и морально, телефоны давали пару раз в неделю, но говорить лишнего родственникам было нельзя.

В ходе рейда задержаны владелец рехаба Артём и двое работников — 29-летний Антон и 36-летний Заур. Собственника учреждения пока отпустили под подписку.