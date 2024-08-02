Губерниева отчитали за "фанатичный угар" по Олимпиаде и призвали открыть глаза
Политик Худяков заявил об одержимости Губерниева Олимпиадой в Париже
Дмитрий Губерниев. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / guberniev_dmitry
Бывший депутат Госдумы, политик Роман Худяков пожурил комментатора Дмитрия Губерниева за его одержимость Олимпиадой в Париже. Он заявил, что фанатичная любовь к спорту закрывает журналисту глаза на безобразия, которые сейчас происходят в Европе.
Политик подчеркнул, что спортивный комментатор хоть и является патриотом, но игнорирует проблемы, связанные с унижением России. Худяков выразил надежду, что Губерниев всё-таки пересмотрит свою позицию.
"Дима, который, кстати говоря, всё же патриот России, хотя и считает нашу страну "неспортивной", это он зря, к сожалению, в своём фанатичном угаре готов закрывать глаза на откровенную болезнь гнилой Европы, на унижение собственной страны, даже на кощунство и вопиющее бескультурье", — процитировало политика РИА "ФедералПресс".
Недавно в Сети разгорелся спор из-за слов Губерниева. В своём блоге он назвал Россию "неспортивной страной", которая пытается лишь подловить организаторов Олимпийских игр в Париже на различных конфузах. Журналист уверен, что россиянам пора меняться. В свою очередь подписчики посоветовали ему не возвращаться на родину.