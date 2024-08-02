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2 августа, 13:12

Сын Джигарханяна раскрыл подробности вооружённого нападения в Лас-Вегасе

Сын Джигарханяна рассказал, что его от расстрела в Лас-Вегасе спасли соседи

Сын актёра Джигарханяна Степан. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / st_jigar

Сын актёра Джигарханяна Степан. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / st_jigar

Соседи спасли от гибели сына актёра Армена Джигарханяна Степана. По его словам, они вызвали полицию, когда увидели, что в дом пытаются ворваться трое чернокожих мужчин.

"В мой дом пытались ворваться незнакомые мне люди, темнокожие. Их было трое. Всё происходило на улице. Завязалась драка. Соседи увидели, что на меня напали, и вызвали полицию. Когда приехали полицейские, те прыгнули в машину. И уже оттуда произвели два выстрела", — рассказал сын артиста в беседе с сайтом MK.ru.

Он отметил, что одна пуля попала в голову по касательной. Его сразу доставили в клинику, теперь сыну артиста нужно пройти курс реабилитации.

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Напомним, на Степана Джигарханяна напали в центре Лас-Вегаса. Американский гангстер расстрелял его прямо из машины. Фото с последствиями огнестрельного ранения Life.ru публиковал ранее.

Александра Мышляева
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