Сын Джигарханяна раскрыл подробности вооружённого нападения в Лас-Вегасе
Сын Джигарханяна рассказал, что его от расстрела в Лас-Вегасе спасли соседи
Сын актёра Джигарханяна Степан. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / st_jigar
Соседи спасли от гибели сына актёра Армена Джигарханяна Степана. По его словам, они вызвали полицию, когда увидели, что в дом пытаются ворваться трое чернокожих мужчин.
"В мой дом пытались ворваться незнакомые мне люди, темнокожие. Их было трое. Всё происходило на улице. Завязалась драка. Соседи увидели, что на меня напали, и вызвали полицию. Когда приехали полицейские, те прыгнули в машину. И уже оттуда произвели два выстрела", — рассказал сын артиста в беседе с сайтом MK.ru.
Он отметил, что одна пуля попала в голову по касательной. Его сразу доставили в клинику, теперь сыну артиста нужно пройти курс реабилитации.
Напомним, на Степана Джигарханяна напали в центре Лас-Вегаса. Американский гангстер расстрелял его прямо из машины. Фото с последствиями огнестрельного ранения Life.ru публиковал ранее.