Сын Джигарханяна раскрыл подробности вооружённого нападения в Лас-Вегасе

Соседи спасли от гибели сына актёра Армена Джигарханяна Степана. По его словам, они вызвали полицию, когда увидели, что в дом пытаются ворваться трое чернокожих мужчин.

"В мой дом пытались ворваться незнакомые мне люди, темнокожие. Их было трое. Всё происходило на улице. Завязалась драка. Соседи увидели, что на меня напали, и вызвали полицию. Когда приехали полицейские, те прыгнули в машину. И уже оттуда произвели два выстрела", — рассказал сын артиста в беседе с сайтом MK.ru.

Он отметил, что одна пуля попала в голову по касательной. Его сразу доставили в клинику, теперь сыну артиста нужно пройти курс реабилитации.