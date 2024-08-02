Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 августа, 11:15

Сын Армена Джигарханяна получил пулю в голову в центре Лас-Вегаса

Сына актёра Армена Джигарханяна расстреляли из авто в центре Лас-Вегаса

Актёр Армен Джигарханян и его сын Степан. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, © Ntv.ru

Актёр Армен Джигарханян и его сын Степан. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, © Ntv.ru

На сына актёра Армена Джигарханяна Степана напали в центре Лас-Вегаса. Он получил огнестрельное ранение, но, к счастью, пуля прошла по касательной.

Последствия нападения на сына актёра Джигарханяна Степана. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / st_jigar

Последствия нападения на сына актёра Джигарханяна Степана. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / st_jigar

Он рассказал в соцсетях, что шальную пулю схватил, когда возвращался домой. По его словам, он случайно попал в разборку местных бандитов, один из которых расстрелял его прямо из авто. Первая пуля пролетела мимо, вторая — попала ему в голову по касательной.

Сын артиста сразу обратился за помощью к медикам. Он утверждает, что не знает причин такой агрессии представителей американских банд.

К слову, Степан Джигарханян — неродной сын мэтра. Его биологическим отцом является бывший худрук Ереванского русского драматического театра имени Станиславского Александр Григорян. Однако у Степана с отчимом всегда были тёплые отношения.

"Суетолог" из Солнцево пригрозил полицейским макетом автомата, но дома у него нашли настоящий арсенал
"Суетолог" из Солнцево пригрозил полицейским макетом автомата, но дома у него нашли настоящий арсенал

А ранее Росгвардия показала видео штурма квартиры устроившего стрельбу в Петербурге. Мужчина оказал вооружённое сопротивление и был ликвидирован.

Александра Мышляева
  • Новости
  • США
  • Армен Джигарханян
  • Знаменитости
  • Происшествия
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров