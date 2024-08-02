Сын Армена Джигарханяна получил пулю в голову в центре Лас-Вегаса
Сына актёра Армена Джигарханяна расстреляли из авто в центре Лас-Вегаса
Актёр Армен Джигарханян и его сын Степан. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, © Ntv.ru
На сына актёра Армена Джигарханяна Степана напали в центре Лас-Вегаса. Он получил огнестрельное ранение, но, к счастью, пуля прошла по касательной.
Последствия нападения на сына актёра Джигарханяна Степана. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / st_jigar
Он рассказал в соцсетях, что шальную пулю схватил, когда возвращался домой. По его словам, он случайно попал в разборку местных бандитов, один из которых расстрелял его прямо из авто. Первая пуля пролетела мимо, вторая — попала ему в голову по касательной.
Сын артиста сразу обратился за помощью к медикам. Он утверждает, что не знает причин такой агрессии представителей американских банд.
К слову, Степан Джигарханян — неродной сын мэтра. Его биологическим отцом является бывший худрук Ереванского русского драматического театра имени Станиславского Александр Григорян. Однако у Степана с отчимом всегда были тёплые отношения.