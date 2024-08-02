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2 августа, 13:37

В ЛДПР пояснили Life.ru, кого из родителей могут обязать содержать детей до 23 лет

ЛДПР: Закон о содержании детей до 23 лет будет действовать лишь на алиментщиков

Предложенный ЛДПР законопроект об обязательстве содержать детей до 23 лет будет распространяться не на всех родителей, а только на тех, которых обязали выплачивать алименты на ребёнка. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе партии.

"Речь в нашем законопроекте идёт не об обязанности всех родителей содержать своих детей до 23 лет, а только о родителях, которые и так уже обязаны платить алименты на своего ребёнка. То есть, если родитель ушёл из семьи и оставил ребёнка, он обязан сегодня платить алименты до его совершеннолетия. Мы предлагаем этот срок увеличить до 23 лет — на период, когда ребёнок учится в вузе", пояснили в ЛДПР.

В партии подчеркнули, что мера направлена конкретно на то, чтобы обязать алиментщиков обеспечивать содержание детей до 23 лет, а не до 18. Такой подход парламентарии считают справедливым, ведь в большинстве случаев до окончания вуза молодые люди не могут сами себя содержать.

Должны ли родители содержать своих совершеннолетних детей — мнение адвоката
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Напомним, что соответствующую инициативу в Госдуму сегодня внесли депутаты ЛДПР. При этом СМИ некорректно передали суть законопроекта депутатов, заявив, что речь идёт якобы обо всех родителях.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Golubovy

Ольга Годуненко
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