В ЛДПР пояснили Life.ru, кого из родителей могут обязать содержать детей до 23 лет

Предложенный ЛДПР законопроект об обязательстве содержать детей до 23 лет будет распространяться не на всех родителей, а только на тех, которых обязали выплачивать алименты на ребёнка. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе партии.

"Речь в нашем законопроекте идёт не об обязанности всех родителей содержать своих детей до 23 лет, а только о родителях, которые и так уже обязаны платить алименты на своего ребёнка. То есть, если родитель ушёл из семьи и оставил ребёнка, он обязан сегодня платить алименты до его совершеннолетия. Мы предлагаем этот срок увеличить до 23 лет — на период, когда ребёнок учится в вузе", — пояснили в ЛДПР.

В партии подчеркнули, что мера направлена конкретно на то, чтобы обязать алиментщиков обеспечивать содержание детей до 23 лет, а не до 18. Такой подход парламентарии считают справедливым, ведь в большинстве случаев до окончания вуза молодые люди не могут сами себя содержать.