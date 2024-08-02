Должны ли родители содержать своих совершеннолетних детей — мнение адвоката

Законопроект, который обяжет россиян содержать своих детей до 23 лет, пока они не завершат учёбу в вузах, прокомментировала специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в эфире радио "Комсомольская правда".

Адвокат подчеркнула, что родители не обязаны материально обеспечивать детей после совершеннолетия. Она напомнила, что с 18 лет человек уже может призываться в армию и идти защищать Родину. Кроме того, с этого момента разрешается вступать в брак и прочее.

"Они (родители. — Прим. Life.ru) и так в добровольном порядке оплачивают образование, жильё, если позволяет возможность. Но если обязать по закону содержать детей до 23 лет, то появится много тунеядцев, которые не будут знать, как заработать свой первый рубль", — уверена Ярмуш.