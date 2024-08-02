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2 августа, 15:28

Дельфины восхитили отдыхающих на пляже россиян зрелищным шоу с родами

Самки дельфинов приплыли рожать на мелководье у пляжа хутора Рожок

В Ростовской области к побережью Азовского моря у хутора Рожок заявились дельфины, чтобы немедленно произвести на свет потомство, пополнив дельфиний генофонд. Видео с выпрыгивающими из воды дельфинятами опубликовало в соцсети "ВКонтакте" сообщество "Эти забавные животные".

Детёныши дельфинов выпрыгивают из воды. Видео © VK / Эти забавные животные

Люди, находящиеся на тот момент в воде, были в восторге от увиденного, пока дельфинья стая кружилась вокруг них на мелководье. Женщина, снимавшая морское представление на камеру, предложила мужчине по имени Максим нырнуть под воду и поплавать вместе с дельфинами, однако тот, обладая некоторыми знаниями о них, решил воздержаться, чтобы избежать "непредвиденных последствий".

Можно заметить, что из воды в поисках первого глотка воздуха выпрыгивают новорождённые дельфины, однако некоторые пользователи сочли, что дельфинья стая просто охотилась за рыбой и загнала её на мелководье, чтобы продолжить там своё морское сафари.

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В тех водах обитают азовские дельфины, которых ещё называют "черноморскими морскими свиньями" из-за необычного внешнего вида. Однако этот вид начал испытывать серьёзные проблемы. Ранее зоозащитники нашли вирусную инфекцию у выбросившихся на берег Крыма дельфинов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PJ photography

Владимир Озеров
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