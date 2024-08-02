Дельфины восхитили отдыхающих на пляже россиян зрелищным шоу с родами

В Ростовской области к побережью Азовского моря у хутора Рожок заявились дельфины, чтобы немедленно произвести на свет потомство, пополнив дельфиний генофонд. Видео с выпрыгивающими из воды дельфинятами опубликовало в соцсети "ВКонтакте" сообщество "Эти забавные животные".

Детёныши дельфинов выпрыгивают из воды. Видео © VK / Эти забавные животные

Люди, находящиеся на тот момент в воде, были в восторге от увиденного, пока дельфинья стая кружилась вокруг них на мелководье. Женщина, снимавшая морское представление на камеру, предложила мужчине по имени Максим нырнуть под воду и поплавать вместе с дельфинами, однако тот, обладая некоторыми знаниями о них, решил воздержаться, чтобы избежать "непредвиденных последствий".

Можно заметить, что из воды в поисках первого глотка воздуха выпрыгивают новорождённые дельфины, однако некоторые пользователи сочли, что дельфинья стая просто охотилась за рыбой и загнала её на мелководье, чтобы продолжить там своё морское сафари.