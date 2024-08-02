Религиовед объяснил, почему нельзя любить животных больше, чем людей
Религиовед Невеев: Человек вредит душе, если любит животных, но не любит людей
Практически у каждого дома есть любимый питомец. Мы посвящаем братьям нашим меньшим много времени и иногда изливаем им даже свою душу. Однако порой чрезмерная любовь к животным может навредить. Об этом заявил кандидат психологических наук и эксперт по религиозным культам Александр Невеев в беседе с RuNews24.ru.
Религиовед не стал отрицать важности нести ответственность за тех, кого приручили. Таков и был изначальный замысел Божий. Но с точки зрения православия человеку важнее проявлять любовь и заботу не к животным, а к людям.
"Если человек всю свою жизнь посвящает помощи животным, создаёт приюты и так далее, но при этом не проявляет любви к людям, то он вредит своей душе. Особенно это касается тех, кто говорит: "Я предпочитаю собак людям" или "Мне больше нравятся кошки, чем мои современники-соотечественники". Это серьёзная проблема", — отметил эксперт.
По его словам, важно понять, что движет человеком, который сильно привязан к собакам, кошкам, грызунам, птицам и другим животным. Это может быть компенсацией любви к людям и вести к большим духовным проблемам.
При этом давно не секрет, что общение с четвероногими помогает в борьбе со стрессом. Life.ru собрал 10 доказательств того, что питомцы могут быть для людей самыми настоящими психологами. Эти снимки заставят вас улыбаться и, возможно, даже немного завидовать хозяевам этих милых созданий.