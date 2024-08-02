Религиовед объяснил, почему нельзя любить животных больше, чем людей

Практически у каждого дома есть любимый питомец. Мы посвящаем братьям нашим меньшим много времени и иногда изливаем им даже свою душу. Однако порой чрезмерная любовь к животным может навредить. Об этом заявил кандидат психологических наук и эксперт по религиозным культам Александр Невеев в беседе с RuNews24.ru.

Религиовед не стал отрицать важности нести ответственность за тех, кого приручили. Таков и был изначальный замысел Божий. Но с точки зрения православия человеку важнее проявлять любовь и заботу не к животным, а к людям.

"Если человек всю свою жизнь посвящает помощи животным, создаёт приюты и так далее, но при этом не проявляет любви к людям, то он вредит своей душе. Особенно это касается тех, кто говорит: "Я предпочитаю собак людям" или "Мне больше нравятся кошки, чем мои современники-соотечественники". Это серьёзная проблема", — отметил эксперт.

По его словам, важно понять, что движет человеком, который сильно привязан к собакам, кошкам, грызунам, птицам и другим животным. Это может быть компенсацией любви к людям и вести к большим духовным проблемам.