Украинская армия обстреляла донецкий город Волноваху из реактивной системы залпового огня при помощи словацких ракет. Об этом сообщили в пресс-службе представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями киевского режима.

Последствия атаки киевского режима на ДНР. Видео © Telegram / ДНР в СЦКК: факты военных преступлений

"На месте происшествия представителями ДНР в СЦКК обнаружены соответствующие осколки. Обстрел вёлся, предположительно, с применением РСЗО производства Словакии калибром 122 миллиметра, ракета шрапнельная", — заявил представитель СЦКК.

Он также отметил, что в результате обстрела пострадали люди. Точная информация о раненых уточняется.