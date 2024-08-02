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2 августа, 14:30

ВСУ обстреляли донецкую Волноваху словацкими ракетами

Украинская армия обстреляла донецкий город Волноваху из реактивной системы залпового огня при помощи словацких ракет. Об этом сообщили в пресс-службе представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями киевского режима.

Последствия атаки киевского режима на ДНР. Видео © Telegram / ДНР в СЦКК: факты военных преступлений

"На месте происшествия представителями ДНР в СЦКК обнаружены соответствующие осколки. Обстрел вёлся, предположительно, с применением РСЗО производства Словакии калибром 122 миллиметра, ракета шрапнельная", — заявил представитель СЦКК.

Он также отметил, что в результате обстрела пострадали люди. Точная информация о раненых уточняется.

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Ранее Life.ru рассказывал, что украинская армия атаковала рынок в Кировском районе Донецка с использованием беспилотника. В результате нападения пострадали шесть человек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / OLEKSANDR75

Александра Мышляева
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