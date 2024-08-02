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2 августа, 14:55

Забудьте о двух литрах: Россиянам подсказали, как рассчитать дневную норму воды

Диетолог Козловская: Рекомендуется пить 25–30 мл жидкости на 1 кг массы тела

Общепринято считать, что для здоровья человеку необходимо пить в день не менее двух литров воды. Однако это утверждение не верно. Расчёт жидкости стоит производить из индивидуальных показателей, а точнее, роста и веса, заявила врач-эндокринолог, диетолог Елена Козловская в беседе с "Вечерней Москвой".

Медик подчеркнула, что при нормальном весе человеку рекомендуется пить 25–30 мл жидкости на 1 кг массы тела. Если есть лишние килограммы и желание их сбросить, то стоит увеличить эту норму до 40 мл на 1 кг в сутки.

При этом пить всю дневную норму сразу не рекомендуется. Лучше разбить её на несколько приёмов, так будет больше пользы для организма.

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"Если вы выпьете всё сразу, это не очень полезно для вашего здоровья. Рекомендуется распределять её на какой-то длительный период: лучше выпивать 200–300 мл один раз в час, чем выпивать целый литр за раз", — объяснила диетолог.

Также она отметила, что алкоголь и сладкие газированные напитки приравниваются больше к еде, чем к жидкости. Поэтому брать их в расчёт нормы воды не стоит.

При этом не вся вода одинаково полезна для организма. Например, жёсткая вода, включая кипячёную, и минеральная могут способствовать образованию камней в организме. Поэтому лучше отдавать предпочтение мягкой, вес которой составляет 100–300 миллиграммов на литр.

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freepik

Алёна Зиновьева
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