Забудьте о двух литрах: Россиянам подсказали, как рассчитать дневную норму воды

Общепринято считать, что для здоровья человеку необходимо пить в день не менее двух литров воды. Однако это утверждение не верно. Расчёт жидкости стоит производить из индивидуальных показателей, а точнее, роста и веса, заявила врач-эндокринолог, диетолог Елена Козловская в беседе с "Вечерней Москвой".

Медик подчеркнула, что при нормальном весе человеку рекомендуется пить 25–30 мл жидкости на 1 кг массы тела. Если есть лишние килограммы и желание их сбросить, то стоит увеличить эту норму до 40 мл на 1 кг в сутки.

При этом пить всю дневную норму сразу не рекомендуется. Лучше разбить её на несколько приёмов, так будет больше пользы для организма.

"Если вы выпьете всё сразу, это не очень полезно для вашего здоровья. Рекомендуется распределять её на какой-то длительный период: лучше выпивать 200–300 мл один раз в час, чем выпивать целый литр за раз", — объяснила диетолог.

Также она отметила, что алкоголь и сладкие газированные напитки приравниваются больше к еде, чем к жидкости. Поэтому брать их в расчёт нормы воды не стоит.