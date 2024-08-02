Опаснее, чем кажется: Врач назвал неожиданную причину болей в суставах

Если у вас неожиданно начали болеть суставы или появились нарушения подвижности, то это повод срочно обратиться к врачу. Такие проблемы могут быть одним из признаков болезни печени. Об этом заявил остеопат, мануальный терапевт Андрей Галкин в беседе с "Газетой.ru".

По словам специалиста, подобное может наблюдаться при холестазе. Это очень опасный синдром, который возникает при застое желчи и блокирует циркуляцию жидкости. Из-за холестаза замедляется или даже прекращается выведение токсинов из крови, нарушается усвояемость витаминов К, Е и D. Всё это в совокупности является серьёзным ударом по иммунитету, делая организм уязвимым к различным инфекциям, грибкам и бактериям.

"Рекомендовать что-то конкретное должен лечащий врач. Однако однозначно можно сказать одно: придётся полностью изменить питание. Необходимо включить в свой рацион продукты, положительно влияющие на проходимость желчи. Это вода, цитрусовые, оливковое масло, рыбий жир, семена и орехи", — рассказал Галкин.