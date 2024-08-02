Бастрыкин вмешался в скандал с хостелом для "маргиналов" на Таганке после статьи Life.ru

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить законность строительства хостела на Таганке в Москве, где обещают сдавать койки всего за 280 рублей в сутки. Об этом сообщает SHOT .

Как рассказывал Life.ru, москвичи пытаются остановить строительство хостела площадью 3200 квадратов в жилом доме в центре города. Местные жители боятся, что всего за 280 рублей в сутки ночевать в отеле будут только маргиналы. Чтобы оградить себя от смутного соседства, горожане обратились в полицию, прокуратуру, жилищную инспекцию и планируют подать коллективный иск в суд.