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Регион
2 августа, 16:28

Бастрыкин вмешался в скандал с хостелом для "маргиналов" на Таганке после статьи Life.ru

Бастрыкин поручил проверить законность открытия хостела в жилом доме на Таганке

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить законность строительства хостела на Таганке в Москве, где обещают сдавать койки всего за 280 рублей в сутки. Об этом сообщает SHOT.

Москвичи пытаются остановить строительство хостела в жилом доме в центре города. Видео © SHOT

Как рассказывал Life.ru, москвичи пытаются остановить строительство хостела площадью 3200 квадратов в жилом доме в центре города. Местные жители боятся, что всего за 280 рублей в сутки ночевать в отеле будут только маргиналы. Чтобы оградить себя от смутного соседства, горожане обратились в полицию, прокуратуру, жилищную инспекцию и планируют подать коллективный иск в суд.

Стал известен владелец хостела под Истрой, где во сне заживо сгорели 7 человек
Стал известен владелец хостела под Истрой, где во сне заживо сгорели 7 человек
Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
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