Бастрыкин вмешался в скандал с хостелом для "маргиналов" на Таганке после статьи Life.ru
Бастрыкин поручил проверить законность открытия хостела в жилом доме на Таганке
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить законность строительства хостела на Таганке в Москве, где обещают сдавать койки всего за 280 рублей в сутки. Об этом сообщает SHOT.
Москвичи пытаются остановить строительство хостела в жилом доме в центре города. Видео © SHOT
Как рассказывал Life.ru, москвичи пытаются остановить строительство хостела площадью 3200 квадратов в жилом доме в центре города. Местные жители боятся, что всего за 280 рублей в сутки ночевать в отеле будут только маргиналы. Чтобы оградить себя от смутного соседства, горожане обратились в полицию, прокуратуру, жилищную инспекцию и планируют подать коллективный иск в суд.
SHOT