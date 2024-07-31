"280 рублей за ночь": Москвичи взбунтовались против хостела на Таганке, где поселится "всякий сброд"
SHOT: Жители Москвы пытаются остановить стройку хостела в центре города
Строящийся хостел в Москве. Обложка © SHOT
Москвичи пытаются остановить строительство хостела площадью 3200 квадратов в жилом доме в центре города. Как сообщает SHOT, местные боятся, что всего за 280 рублей в сутки ночевать в хостеле будут только маргиналы.
Москвичи пытаются остановить строительство хостела в жилом доме в центре города. Видео © SHOT
Жильцы рассказали телеграм-каналу, стройка на Малой Калитниковской улице длится уже несколько месяцев. По планам, в хостеле сделают мужскую и женскую зоны, а в номере будет жить по четыре человека. Всего, по подсчётам москвичей, там смогут разместиться до 1200 человек. Местные говорят, что там также можно будет оформить регистрацию, предположительно, за 16 тысяч рублей. Открытие хостела должно произойти уже на этой неделе.
Москвичи, не желающие такого соседства, сами пришли на стройку, чтобы добиться объяснений от владельцев бизнеса, но их просто выгнали. Жители Таганского района обратились в полицию, прокуратуру, жилищную инспекцию и планируют подать коллективный иск в суд. Однако пока москвичи не получили никакого ответа от государственных органов.
А ранее Life.ru рассказывал, что в подмосковном хостеле, расположенном в СНТ "Снегирь", произошёл страшный пожар. В результате сгорело восемь постояльцев, которых огонь застал спящими. Ещё один человек доставлен с ожогами в больницу. Владельцем хостела оказался 23-летний иностранец, взявший коттедж в аренду и устроивший там нелегальную гостиницу для приезжих.