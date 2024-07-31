"280 рублей за ночь": Москвичи взбунтовались против хостела на Таганке, где поселится "всякий сброд"

Москвичи пытаются остановить строительство хостела площадью 3200 квадратов в жилом доме в центре города. Как сообщает SHOT, местные боятся, что всего за 280 рублей в сутки ночевать в хостеле будут только маргиналы.

Жильцы рассказали телеграм-каналу, стройка на Малой Калитниковской улице длится уже несколько месяцев. По планам, в хостеле сделают мужскую и женскую зоны, а в номере будет жить по четыре человека. Всего, по подсчётам москвичей, там смогут разместиться до 1200 человек. Местные говорят, что там также можно будет оформить регистрацию, предположительно, за 16 тысяч рублей. Открытие хостела должно произойти уже на этой неделе.