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2 августа, 17:05

Грузинского дзюдоиста дисквалифицировали за стычку с французом на Олимпиаде

Грузинского дзюдоиста Тушишвили отстранили на ОИ-2024 за неспортивное поведение

Гурам Тушишвили. Обложка © ТАСС / EPA / RITCHIE B. TONGO

Гурам Тушишвили. Обложка © ТАСС / EPA / RITCHIE B. TONGO

Грузинского дзюдоиста Гурама Тушишвили дисквалифицировали за неспортивное поведение в четвертьфинальном поединке Олимпиады против Тедди Ринера из Франции. Борец лишился возможности участвовать в утешительных боях и побороться за бронзу.

Всё произошло после боя, в котором он проиграл Ринеру. Тушишвили толкнул соперника, который пытался подняться с татами, и положил ему руку на лицо. Теперь дисциплинарная комиссия должна расследовать инцидент и назначить атлету соответствующее наказание.

"Гурам Тушишвили отстранён от участия в любых международных соревнованиях по дзюдо до тех пор, пока дисциплинарная комиссия IJF не соберётся для принятия окончательного решения", — говорится в заявлении Международной федерации дзюдо.

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Ранее Life.ru писал, что на Олимпиаде в Париже первого спортсмена отстранили от соревнований из-за положительной допинг-пробы. Таким стал 28-летний иракский дзюдоист Саджад Ганим Сехен. Он провалил допинг-пробу на анаболические стероиды.

Александра Мышляева
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