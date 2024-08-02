Грузинского дзюдоиста дисквалифицировали за стычку с французом на Олимпиаде

Грузинского дзюдоиста Гурама Тушишвили дисквалифицировали за неспортивное поведение в четвертьфинальном поединке Олимпиады против Тедди Ринера из Франции. Борец лишился возможности участвовать в утешительных боях и побороться за бронзу.

Всё произошло после боя, в котором он проиграл Ринеру. Тушишвили толкнул соперника, который пытался подняться с татами, и положил ему руку на лицо. Теперь дисциплинарная комиссия должна расследовать инцидент и назначить атлету соответствующее наказание.

"Гурам Тушишвили отстранён от участия в любых международных соревнованиях по дзюдо до тех пор, пока дисциплинарная комиссия IJF не соберётся для принятия окончательного решения", — говорится в заявлении Международной федерации дзюдо.