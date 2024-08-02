Подполье отчиталось о срыве переброски войск и техники ВСУ под Черниговом

Участники пророссийского подполья уничтожили релейный шкаф на железной дороге в Черниговской области, сорвав тем самым переброску крупных военных подразделений и техники Вооружённых сил Украины. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих информаторов.

"Партизаны, уничтожением релейного шкафа не остановили, но сильно задержали, переброску техники и подразделений с того направления. Тем самым, они дали больше времени на подготовку к встрече бандеровцев русскими войсками", — написал Лебедев.