Энергодар и его окрестности остались без света после удара ВСУ
Город Энергодар Запорожской области, в котором находится знаменитая АЭС, и его окрестности частично остались без света в результате удара ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
"По предварительной информации, в результате атаки ВСУ произошло аварийное отключение за пределами города. Без электроэнергии остались близлежащие населённые пункты и частично потребители в Энергодаре", — говорится в сообщении.
Там отметили, что сейчас специалисты ликвидируют последствия удара киевского режима.
Ранее Life.ru сообщал, что украинская армия обстреляла донецкий город Волноваху из реактивной системы залпового огня при помощи словацких ракет. В результате атаки пострадали люди. Точную информацию о раненых уточняют сотрудники центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями киевского режима.
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