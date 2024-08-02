Энергодар и его окрестности остались без света после удара ВСУ

Город Энергодар Запорожской области, в котором находится знаменитая АЭС, и его окрестности частично остались без света в результате удара ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"По предварительной информации, в результате атаки ВСУ произошло аварийное отключение за пределами города. Без электроэнергии остались близлежащие населённые пункты и частично потребители в Энергодаре", — говорится в сообщении.

Там отметили, что сейчас специалисты ликвидируют последствия удара киевского режима.