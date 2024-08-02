Ни одна западная страна не пострадал от разрыва отношений с Российской Федерацией в пользу Украины так сильно, как Германия, не получившая при этом ничего взамен от Незалежной. Такое заявление сделал глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"Нет другой такой страны на Западе, которая больше бы потеряла от разрыва связей с Россией, при этом ровным счётом ничего не получив от Украины, чем Германия. Удивительный пример иррациональной внешней политики, в основе которой лежат не интересы, а идеологические установки, не имеющие ничего общего с национальными интересами. Их можно даже назвать принципами "самоудушения", — говорится в публикации в личном телеграм-канале Пушкова.

Сенатор также указал на главную проблему ФРГ: правящий класс страны лелеет мечту "раствориться в Европе", поставив знак тождества между собой и всеми европейцами, а поэтому мыслит исключительно общезападными категориями. Однако "новая германская мечта" приносит больше вреда, чем пользы, а в истории страны уже был момент, когда порочная идеология привела её к абсолютному краху.

"Теперь — благодаря другой, но также порочной идеологии — она стремительно движется в тупик собственного изготовления", — резюмировал глава Комиссии по инфорполитике.