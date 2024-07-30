Евросоюз под руководством ФРГ планирует начать войну с РФ, Германия намерена перебросить сотни тысяч западных военных к российской границе. Об этом говорится в материале InfoBRICS.

"Похоже, [европейские политические элиты] вновь взялись за старое. ФРГ готовится разместить около 800 тысяч военных НАТО для противодействия "российской угрозе" в Восточной Европе", — сказано в статье издания.

По словам автора, западные страны по-прежнему наращивают эскалацию. Так, ряд членов Евросоюза обсуждает идею возвращения к обязательной военной службе. Обозреватель InfoBRICS обращает внимание, что ЕС со временем преобразовывается в военный альянс, который настроен на противостояние с Москвой.