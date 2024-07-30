"Взялись за старое": ФРГ вовлечёт ЕС в войну с Россией, но та поставит их "на колени", пишут СМИ
InfoBRICS: Евросоюз под руководством Германии готовится к войне с Россией
Евросоюз под руководством ФРГ планирует начать войну с РФ, Германия намерена перебросить сотни тысяч западных военных к российской границе. Об этом говорится в материале InfoBRICS.
"Похоже, [европейские политические элиты] вновь взялись за старое. ФРГ готовится разместить около 800 тысяч военных НАТО для противодействия "российской угрозе" в Восточной Европе", — сказано в статье издания.
По словам автора, западные страны по-прежнему наращивают эскалацию. Так, ряд членов Евросоюза обсуждает идею возвращения к обязательной военной службе. Обозреватель InfoBRICS обращает внимание, что ЕС со временем преобразовывается в военный альянс, который настроен на противостояние с Москвой.
В статье также подчёркивается, что на фоне таких действий России придётся в очередной раз показать миру разрушительную мощь и поставить европейские страны "на колени", чтобы она "умоляла о пощаде". По мнению автора, ЕС к этому не привыкать — Брюссель уже дольше 80 лет делает то же самое перед США.
Напомним, в июле немецкий журнал Spiegel обнародовал оперативный план ФРГ на случай столкновения с Россией. Утверждалось, что за несколько месяцев Берлин планирует перебросить на восток 800 тысяч военных из портов Нидерландов, Бельгии и Германии. Позже наличие плана на случай войны с Россией подтвердили в Бундесвере. А канцлер ФРГ Олаф Шольц поспешил заявить, что Германия в контексте украинского конфликта принимает решения, которые не способствуют обострению отношений НАТО с Москвой.
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