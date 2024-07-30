"Давайте уничтожим Евросоюз!": Во Франции призвали радикально бороться с милитаризацией Европы
Филиппо призвал разрушить ЕС из-за воинственной политики объединения
Странам Евросоюза следует уничтожить объединение из-за его воинственной политики, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. По его словам, ЕС с его крайне антироссийской политикой "сошёл с ума".
"ЕС хочет войны, давайте уничтожим Евросоюз!" — написал политик в социальной сети X.
Филиппо назвал подтверждением сумасшествия Брюсселя то, как в Европе осудили инициативы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, направленные на установление мира на Украине.
Напомним, Виктор Орбан решил сделать "мирным" председательство Венгрии в Совете ЕС и устроил собственное турне, призванное приблизить переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Премьер-министр посетил Киев, Москву, Пекин и Вашингтон, где встретился с Владимиром Зеленским, президентом РФ Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и кандидатом в президенты Штатов Дональдом Трампом. Однако мирные рвения Орбана не оценили в Брюсселе. Страны Европы решили игнорировать встречи глав МИДов под эгидой Будапешта, а Германии заявили, что своей поездкой политик сорвал планы Евросоюза по Украине. В Кремле указывали, что над Орбаном попросту издеваются.
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